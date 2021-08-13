Глава Минобороны Британии заявил о возможном возвращении "Аль-Каиды"*

Бен Уоллес рассказал, что террористы могут начать гражданскую войну в Афгане.

Глава Минобороны Великобритании заявил о возможном возвращении "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). В эфире местного телеканала Sky News генерал Бен Уоллес рассказал, что радикальное движение может возродиться после того, как американские войска покинули Афганистан.

Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей..."Аль-Каида", вероятно, вернется. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Эксперт предположил, что в настоящее время в Афганистане складывается ситуация, которая приведет к гражданской войне. Ранее телекомпания CNN со ссылкой на Минобороны США информировала о том, что военные опасаются восстановления в Афганистане позиций "Аль-Каиды". Однако на данный момент численность боевиков из данного радикального движения в стране не превышает 200-300 человек.

AFP: талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане.

Видео: YouTube / Sky News