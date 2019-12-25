Радикалы заняли административный центр провинции Гильменд.

AFP: талибы захватили город Лашкаргах в Афганистане. По данным местных журналистов, члены радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) взяли под собственный контроль административный центр провинции Гильменд. Этот регион находится на юге страны. В СМИ ссылаются на заявление национальной службы безопасности. Ранее стало известно о захвате боевиками Кандагара.

В настоящее время талибы ввели режим прекращения огня на 48 часов. Это нужно для эвакуации из провинции местного населения и военнослужащих. Официальный представитель радикалов Забихулл Муджахид на своей странице в Twitter объяснил, что такие провинции как Герат, Кандагар, Гильменд и Бадгис находятся полностью в руках талибов.

В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки.

Фото: Pixabay.com, apnews.com