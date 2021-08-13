Нед Прайс рассказал, что США продолжат помогать населению Афганистана, несмотря на захваты провинций радикалами.

В Госдепе высказались о гумпомощи Афганистану на фоне обострения обстановки. Во время брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомства глава пресс-службы объяснил, что Вашингтон сохраняет свои возможности для оказания гуманитарной поддержки стране Ближнего Востока несмотря на то, что сейчас в регионе фиксируется обострение обстановки в сфере безопасности.

Даже несмотря на более сложную обстановку в сфере безопасности, мы сохраняем возможность оказывать гуманитарную поддержку и содействие Афганистану. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Напомним, что в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и членов радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). На данный момент талибы захватили власть на административными центрами более 12 провинций. Это произошло на фоне вывода американских войск из региона. МИД РФ назвал эти действия признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.

Власти Афганистана признали захват Кандагара талибами.

Видео: YouTube / U.S. Department of State