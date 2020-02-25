Прайс отметил, что эта ситуация не скажется на выводе войск США из региона.

Госдеп отметил "недопустимо высокий" уровень насилия в Афганистане. Такое заявление во время регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Нед Прайс. Чиновник уточнил, что Вашингтон полагает, что уровень насилия в регионе не соответствует тем обязательствам, которые ранее взяли на себя руководители "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация). Спикер ответил на вопрос корреспондента о том, соблюдают ли боевики условия договора с США.

Уровень насилия недопустимо высок. Конечно, уровень насилия, как кажется, не соответствует тому, что "Талибан" обещал в рамках этих договоренностей. Нед Прайс, глава пресс-службы Госдепа США

Эксперт подчеркнул, что вывод американских войск из Афганистана не зависит от уровня насилия в стране. Соглашение по мирному урегулированию вопроса было подписано между США и талибами в Дохе в феврале 2020 года. Вашингтон вместе с союзниками обязался вывести силы из региона.

США опасаются, что Афганистан может захлестнуть гражданская война.

Фото: U.S. Department of State