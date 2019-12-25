Нед Прайс рассказал, что ведется расследование.

В Госдепе пока не нашли того, кто вырезал свастику в здании ведомства. Об этом журналистам во время регулярного брифинга сообщил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник не знает, кто разместил на лифтовом помещении нацистскую символику.

Расследование продолжается. Лифт небольшой, но здание большое. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

Эксперт пояснил, что не может предоставить прессе больше информации по данному поводу. Он подчеркнул, что для США символика фашистской Германии является отвратительной. Знак появился на стене лифта в Госдепе в конце июля. После этого чиновники начали внутреннее расследование.

Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану.

Фото: U.S. Department of State