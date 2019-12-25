Нед Прайс считает, что сейчас "мяч" на стороне Тегерана.

Госдеп заявил о готовности США вернуться на переговоры в Вене по Ирану. Официальный представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс уточнил, что Тегерану следует принять решение в рамках собственной политической системы. Об этом чиновник рассказал журналистам на регулярном брифинге.

Мы готовы вернуться в Вену, чтобы возобновить непрямые переговоры о взаимном возврате в Совместный всеобъемлющий план действий. Ясно, что официальные лица в Иране должны принять решения относительно того, каким путем идти. Нед Прайс, руководитель пресс-службы Госдепа США

По мнению Госдепартамента США, сейчас "мяч" находится на стороне иранских коллег. При этом Вашингтон отметил, что готов на дипломатические переговоры, так как это входит в сферу национальных интересов государства. Также Госдеп проводит международные консультации по вопросу со странами-посредниками. В этот перечень входят шесть участников, включая Россию и Китай.

Байден: Решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров.

Фото: YouTube/Department of State