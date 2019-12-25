Байден: Решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров

Американский президент рассказал о переговорах по возобновлению СВПД.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что решение Ирана обогащать уран до 60% не способствует проведению переговоров. Такое заявление политик сделал в рамках проведенной пресс-конференции с японским премьер-министром Ёсихидэ Суга. В США не поддерживают заявление Тегерана и считают его не помогающим переговорам по иранской ядерной программе.

Мы не поддерживаем и не думаем, что это приносит какую-либо пользу, когда Иран говорит, что собирается перейти к обогащению урана до 60%. Это противоречит соглашению. Я думаю, что еще рано судить о том, каков будет результат, но мы все еще ведем переговоры. Джо Байден, президент США

Напомним, что в Вене ведутся консультации между участниками Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки", в которую входят Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия. Речь ведется о восстановлении реализации проекта СВПД по ядерной программе. Американские представители встречаются в Австрии со всеми делегатами, кроме участников из Ирана.

СМИ: Израиль причастен к взрыву на ядерном объекте в Иране.

Фото: Белый дом