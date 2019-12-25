СМИ: Израиль причастен к взрыву на ядерном объекте в Иране

Израиль пока отказался от комментариев по инциденту.

В Белом доме считают, что взрыв на иранском ядерном объекте в Натанзе вчера устроил Израиль. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой газету New York Times.

Утверждается, что к кибератаке, вследствие которой произошел инцидент, причастен "Моссад".

По словам источника NYT, отключение электричества на объекте произошло из-за взрыва, который спланировали неизвестные. По мнению разведки США, к этому может быть причастен Израиль.

Отмечается, что в результате взрыва была уничтожена внутренняя энергосистема, с помощью которой функционировали механизмы, обогащающие уран. Эксперты заявляют, что на восстановление последствий взрыва может уйти девять месяцев

Израиль и США пока отказываются от каких-либо комментариев.

Напомним, накануне утром в Натанзе произошла авария в сети распределения электричества на заводе по обогащению урана. Пострадавших и погибших нет. Также не сообщается о каком-либо уроне окружающей среде.

Ранее на НПЗ на востоке Мексики произошел пожар после нескольких взрывов.

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