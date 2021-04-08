На НПЗ на востоке Мексики произошел пожар после нескольких взрывов

Пострадали семеро человек.

На Нефтеперерабатывающем заводе "Ласаро-Карденас-дель-Рио" на востоке Мексики произошел пожар после нескольких взрывов. Об этом сообщили местные журналисты из издания Milenio со ссылкой на правоохранительные органы штата Веракрус. Известно о семерых пострадавших. Такие данные представлены в Twitter-аккаунте компании Pemex, которая управляет данным НПЗ.

Первый взрыв зафиксирован примерно в 16:50 часов вечера 7 апреля (в 00:50 8 апреля по московскому времени), после чего начался пожар на участке отгрузки дизельного топлива и бензина. К 17:35 (01:35по Москве) прогремело шесть взрывов, которые привели к увеличению площади возгорания. публикация Milenio

Пострадавшими считаются пятеро пожарных, прибывших на вызов, а также двое сотрудников предприятия. Один из них получил ожоги тела, а второй пострадал от отравления продуктами горени. Сейчас состояние пациентов оценивается как стабильное. Им оказана медицинская помощь.

На предприятии в Великом Новгороде произошел взрыв.

Видео: Youtube/TheWilfrido, Twitter/RIDNoticias