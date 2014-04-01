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На предприятии в Великом Новгороде произошел взрыв
Сегодня, 13:23
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phil_k

На предприятии в Великом Новгороде произошел взрыв

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Предварительно, пострадал один человек.

В Великом Новгороде произошел взрыв на предприятии по производству трансформаторов. В результате ЧП пострадал один человек, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в СК региона. Сообщается, что  инцидент произошел на предприятии "Гаро".

По предварительной информации, причиной взрыва могла стать неисправная вентиляция в помещении для сушки лако-красочных изделий. Отмечается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Произошел взрыв на предприятии, выпускающем трансформаторы, предварительно, один человек пострадал.

сообщение собеседника агентства

Отметим, что группа компаний "Гаро" занимается разработкой оборудования для проведения технического контроля, диагностирования и ремонта автомобилей.

Ранее при взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек.

Фото: pixabay.com

Теги: великий новгород, взрыв на предприятии, группа компаний гаро
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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