Алексей Ртищев рассказал об ударах БПЛА ВСУ по российским объектам.

Киевский режим предпринимал попытки применить беспилотники по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт уточнил, что противник предпринимает попытки разрушить химически опасные объекты на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Такими шагами ВСУ создают угрозу химического поражения гражданских лиц в регионе конфликта. При этом массированные удары неоднократно наносились по промышленному предприятию "Заря", расположенному в населенном пункте Рубежное, а также по "Азоту" в Северодонецке, заводу "Коксохим" в Авдеевке. Обвинить в таких опасных мероприятиях власти с Банковой улицы стремятся российское руководство.

Предотвращены попытки применения БПЛА по химическим предприятиям в Великом Новгороде и в городе Россошь Воронежской области, имеющим вещества первого класса опасности. Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

Фото и видео: Минобороны России