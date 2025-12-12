Алексей Ртищев указал на роль Андрея Ермака в транспортировке опасных веществ на Украину через Румынию и Польшу.

Ввоз на украинскую территорию отработавшего ядерного топлива формирует риски для создания в стране так называемой грязной бомбы. Соответствующее заявление сделал от 12 декабря в ходе брифинга с журналистами от российского министерства по обороне страны начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев. Эксперт заметил, что попытки ядерного шантажа со стороны киевского режима у Москвы вызывают серьезные опасения. При этом важно обратить внимание на то, что особая роль в таком процессе отведена бывшему главе президентского офиса на Банковой улице Андрею Ермаку. В России уверены, что иностранный экс-чиновник лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза опасного вещества без уведомления об этом руководства МАГАТЭ или других профильных международных структур.

Маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию. Это создает риски создания так называемой грязной бомбы с последующим ее применением "под чужим флагом". Алексей Ртищев, генерал-майор РФ

Анализ взрывчатки для дронов ВСУ выявил наличие капсул с отравляющим хлорпикрином.

Фото и видео: Минобороны России