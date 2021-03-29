При взрыве на НПЗ в Индонезии пострадали 28 человек

На нефтеперерабатывающем заводе в Индонезии произошел сильный пожар. Количество пострадавших в результате инцидента достигло 28 человек. Из них пятеро получили тяжелые ранения, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на местный новостной портал.
Двадцать три человека получили незначительные ранения, пять серьезно ранены.
представитель полиции Западной Явы Пол Эрди Адримулан Чаньяго
Всего спасательными службами было эвакуировано с завода около 740 человек и более тысячи – из населенного пункта, расположенного рядом. Причина инцидента устанавливаются. Предположительно возгорание произошло от удара молнии во время сильного дождя.
Ранее при столкновении поездов в Египте погибли 32 человека.
Видео: Youtube/OED NEWS
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