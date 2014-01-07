При столкновении поездов в Египте погибли 32 человека

Пассажирские поезда столкнулись к югу от Каира.

В результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Египта погибли 32 человека. Минимум 66 человек считаются пострадавшими, сообщает министерство здравоохранения республики.

Инцидент произошел к югу от Каира. В результате столкновения три вагона перевернулись. На место происшествия направили более 30 машин скорой помощи.

Генпрокуратура Египта начала расследование катастрофы. Два машиниста поездов задержаны. Из-за инцидента полностью остановлено движение поездов в южном направлении.

ТАСС сообщает, что аварии на железнодорожных путях происходят практически каждую неделю. В большинстве случаев обходится без жертв. Причиной является неудовлетворительноесостояние египетских железных дорог и изношенность подвижного состава.

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