Пострадали не менее 17 человек.

В Колумбии у здания мэрии в Коринто произошел взрыв. Об этом сообщили журналисты местного издания El Tiempo. По данным СМИ, не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести в муниципалитете Коринто, расположенном в западном департаменте Каука.

Очевидцы уточнили, что трагедия зафиксирована 26 марта в дневное время. Предположительно, взрывное устройство находилось в припаркованной машине. Транспортное средство находилось между зданием городской мэрии и полицейским участком. Все пострадавшие с места событий госпитализированы.

По данному факту ведется расследование.

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Фото и видео: YouTube/EL TIEMPO

