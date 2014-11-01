В Колумбии у здания мэрии в Коринто произошел взрыв. Об этом сообщили журналисты местного издания El Tiempo. По данным СМИ, не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести в муниципалитете Коринто, расположенном в западном департаменте Каука.
Очевидцы уточнили, что трагедия зафиксирована 26 марта в дневное время. Предположительно, взрывное устройство находилось в припаркованной машине. Транспортное средство находилось между зданием городской мэрии и полицейским участком. Все пострадавшие с места событий госпитализированы.
По данному факту ведется расследование.
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Фото и видео: YouTube/EL TIEMPO
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