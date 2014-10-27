Погибли четыре человека, работавших на складе в столице Колумбии.

СМИ: в Боготе произошел взрыв. Об этом сообщили колумбийские журналисты с радиостанции La FM. По данным прессы, жертвами инцидента стали четыре человека. Происшествие зафиксировано днем 18 февраля в южной части столицы.

Согласно предварительным данным, пострадал склад, в котором хранились чистящие средства. Все работники, получившие ранения и травмы различной степени тяжести, госпитализированы в ближайшую больницу.

По факту взрыва власти Колумбии ведут расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

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Видео: YouTube / Sleuth Media, RCN Radio