  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии
Сегодня, 9:02
150
lesjasap

СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии

0 0

Информации о пострадавших нет.

СМИ заявили о том, что неизвестные подорвали участок нефтепровода в восточной части Колумбии в департаменте Араука. Об этом заявили местные журналисты с телеканала Caracol. Известно, что инцидент произошел днем 22 января в муниципалитете Саравена. Для выполнения миссии преступники воспользовались взрывчаткой. Им удалось нарушить работу трубопровода.

В настоящее время колумбийские власти ведут расследование данного инцидента. О пострадавших не сообщается. По предварительным сведениям, к взрыву нефтепровода могут оказаться причастны представители повстанческих организаций.

В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте.

Фото: Pixabay.com

Теги: колумбия, нефтепровод
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Romzes3
Сегодня 9:26

По моему эти неизвесные ни кто иной как америкосы ни себе ни людям

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии