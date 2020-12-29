СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Информации о пострадавших нет.

СМИ заявили о том, что неизвестные подорвали участок нефтепровода в восточной части Колумбии в департаменте Араука. Об этом заявили местные журналисты с телеканала Caracol. Известно, что инцидент произошел днем 22 января в муниципалитете Саравена. Для выполнения миссии преступники воспользовались взрывчаткой. Им удалось нарушить работу трубопровода.

В настоящее время колумбийские власти ведут расследование данного инцидента. О пострадавших не сообщается. По предварительным сведениям, к взрыву нефтепровода могут оказаться причастны представители повстанческих организаций.

В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте.

Фото: Pixabay.com