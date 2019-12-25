Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19

Колумбия договорилась с бельгийским отделением Janssen фармакологической компании Johnson & Johnson о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом в видеообращении рассказал президент Иван Дуке.
Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу
Иван Дуке, президент Колумбии
Напомним, что ранее правительство заявило о контракте с компаниями Pfizer и AstraZeneca на поставки 20 млн доз вакцин от коронавируса. Аналогичное число вакцин будет закуплено в рамках международного механизма COVAX. Массовая вакцинация населения запланирована на февраль. В пилотном режиме ее запустят в следующие несколько недель.
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Фото: Pixabay.com
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