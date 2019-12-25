Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19

Ранее страна подписала соглашение с Pfizer и AstraZeneca.

Колумбия договорилась с бельгийским отделением Janssen фармакологической компании Johnson & Johnson о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом в видеообращении рассказал президент Иван Дуке.

Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу Иван Дуке, президент Колумбии

Напомним, что ранее правительство заявило о контракте с компаниями Pfizer и AstraZeneca на поставки 20 млн доз вакцин от коронавируса. Аналогичное число вакцин будет закуплено в рамках международного механизма COVAX. Массовая вакцинация населения запланирована на февраль. В пилотном режиме ее запустят в следующие несколько недель.

Мадуро: в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу.

Фото: Pixabay.com