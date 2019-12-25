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Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19
Сегодня, 10:11
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lesjasap

Колумбия договорилась с Janssen о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19

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Ранее страна подписала соглашение с Pfizer и AstraZeneca.

Колумбия договорилась с бельгийским отделением Janssen фармакологической компании Johnson & Johnson о поставке 9 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом в видеообращении рассказал президент Иван Дуке.

Было подписано соглашение о приобретении девяти миллионов доз вакцины для девяти миллионов граждан, так как, в отличие от других вакцин, производимая Janssen имеет однократную дозу

Иван Дуке, президент Колумбии

Напомним, что ранее правительство заявило о контракте с компаниями Pfizer и AstraZeneca на поставки 20 млн доз вакцин от коронавируса. Аналогичное число вакцин будет закуплено в рамках международного механизма COVAX. Массовая вакцинация населения запланирована на февраль. В пилотном режиме ее запустят в следующие несколько недель.

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Фото: Pixabay.com

Теги: janssen, johnson and johnson, вакцина, иван дуке, колумбия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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