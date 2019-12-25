В Колумбии прокомментировали ситуацию, в которой оказалась Украина из-за противостояния с Россией.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал "глупостью Зеленского" возможное заключение соглашения украинских властей с американской администрацией по разработке полезных ископаемых. Иностранный политик добавил, что киевский режим сейчас сражается со своими славянскими братьями и в итоге просто отдадут богатства своей страны Вашингтону.

Глупость Зеленского, и я говорю об этом ясно, в том, что он позволил собой манипулировать западным европейцам, которые не знают, куда они идут, то ли к Гитлеру, то ли в никуда... Густаво Петро в соцсетях

Напомним, что западная газета Financial Times сообщила своей аудитории со ссылкой на окончательную версию соглашения, что Украина договорилась с Белым домом об условиях сделки по полезным ископаемым после того, как власти в Вашингтоне отказались от требования, согласно которому киевский режим должен был внести в инвестиционный фонд порядка 500 миллиардов долларов. В документе от 24 февраля 2025 года, оказавшемся в распоряжении газеты, не упоминаются гарантии безопасности для Украины, которые ранее были одним из условий для заключения сделки со стороны Киева.

Вторгшегося в Курскую область наемника из Колумбии арестовали.

Фото и видео: X (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской / Gustavo Petro