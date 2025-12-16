Трамп назвал де ла Эсприэлью победителем на выборах президента Колумбии

Кандидат от правоконсервативного движения "Защитники Отечества" выигрывает второй тур президентских выборов в Колумбии по предварительным данным от Национального избирательного совета (CNE) Колумбии.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о том, что считает крайне правого политика и бизнесмена Абелардо де ла Эсприэлью победителем на президентских выборах на территории Колумбии. Ранее в социальных сетях государственного секретаря США Марко Рубио отметил, что говорил с избранным лидером Колумбии и поздравил его от имени вашингтонской администрации. Дипломат пояснил, что Госдеп рассчитывает на тесное взаимодействие с латиноамериканской страной для укрепления сотрудничества в сфере безопасности, пресечения незаконной миграции и укрепления экономических связей.

Он выиграл с большим отрывом. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что Дональд Трамп ранее поздравил де ла Эсприэлью с победой в первом туре голосования. Эта реакция со стороны Белого дома вызвала протест со стороны действующего президента Колумбии Густаво Петро. Политический лидер расценил заявление главы вашингтонской администрации как грубое вмешательство во внутренние выборы. Согласно последним официальным данным, после обработки бюллетеней с 99,97 процентов избирательных участков Абелардо де ла Эсприэлья набирает 49,66 процентов голосов. Таким образом кандидата поддержал 12 956 941 избиратель. Его соперник Иван Сепеда Кастро получает 48,70 процентов (12 707 117 голосов).

Президент Колумбии не признал результаты предварительного подсчета голосов.

Фото: Белый дом