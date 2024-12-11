В СК РФ раскрыли статьи, по которым обвиняется иностранец.

Латиноамериканский наемник из Колумбии, подозреваемый в совершении теракта и наемничестве, в настоящее время заключен под стражу. Такие данные в социальных сетях предоставила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. В надзорном ведомстве заметили, что злоумышленник за материальное вознаграждение принимал участие в вооруженном конфликте. Он служил в рядах Вооруженных формирований при киевском режиме. При себе у мужчины находились автоматическое стрелковое оружие и взрывные устройства. С этим арсеналом иностранец в декабре прошлого года незаконно пересек государственную границу в районе Курской области. По версии обвинения, подозреваемый преследовал цель устрашения гражданского населения, а также причинение мирным людям имущественного вреда, дестабилизации органов региональной власти и совершал преступления против мирного населения приграничья.

По ходатайству следователя Главного военного следственного управления СК России заключен под стражу наемник из Республики Колумбия Пабло Пуэнтес Боорхэс. пресс-служба СК РФ по региону

Светлана Петренко добавила, что в ходе боевых действий в районе населенного пункта Александрия Суджанского района Боорхэс взят в плен российскими военнослужащими.

Следком возбудил дело о многомиллионном хищении при исполнении гособоронзаказа.

Фото и видео: Следственный комитет России