Следком возбудил дело о многомиллионном хищении при исполнении гособоронзаказа

Обвиняемого поместили в следственный изолятор.

Следственный комитет инициировал уголовное преследование в отношении Николая Борисова, который ранее занимал пост директора по экономике и финансам ООО "Десятый подшипниковый завод". Ему предъявляются обвинения в совершении мошенничества в особо крупном размере.

В пресс-релизе СК сообщается, что, согласно материалам дела, в 2021 году предприятие заключило свыше 70 контрактов на поставку подшипниковой продукции, общий объем которых составил приблизительно 1,5 миллиарда рублей.

Однако, спустя год Борисов безосновательно завысил цены, в результате чего путем подделки документов было похищено не менее 800 миллионов рублей. Обвиняемого поместили в следственный изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что cуд Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении свыше 1 млрд рублей из банковских ячеек.

Фото: Piter.TV