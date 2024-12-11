В Минздраве объяснили отличия онковакцин

Андрей Каприн рассказал о принципах работы "Энтеромикса" и МРНК-вакцины.

Российская онколитическая вакцина "Энтеромикс" влияет на опухолевые клетки пациентов с помощью энтеровирусов. Речь идет о том, что данный вирус начинает уничтожать опухоль, а МРНК-вакцина подбирается заболевшему врачами только после генетического исследования образца опухоли. Соответствующее заявление журналистам сделал главный онколог при министерства здравоохранения, а также по совместительству генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. Эксперт выступил на пресс-конференции "Онкологическая помощь в России". Он отметил, что наша страна разрабатывает ряд онковакцин. В данном перечне есть "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, который является совместным проектом НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Если мы говорим об "Энтеромиксе". Здесь у нас вирусы, которые мы делаем безопасными с помощью наших специалистов. Это энтеровирусы. Снижаем их активность, и доказано их патогенное влияние на опухолевую клетку. Фактически вирус начинает уничтожать опухолевую клетку. Андрей Каприн, главный онколог Миндрава РФ

Специалист пояснил, что нужен подбор правильной вакцины для пациента. Для этого берется образец опухоли, а затем в пробирке подбирается нужный энтеровирус. Другой принцип у МРНК-вакцины. В этом случае медиками на генетическом уровне исследуется жидкость или материал из опухоли, по которому далее определяется, где был генетический "слом". Только затем подбирается нужный состав вакцины.

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Фото и видео: RuTube / ИЗВЕСТИЯ