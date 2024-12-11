В Роспотребнадзоре не видят опасности для страны в связи со вспышкой оспы обезьян

Тем временем в мире эпидемия болезни сохраняет статус ЧС.

Росптребнадзор РФ объявил, что кластерная вспышка обезьяньей оспы в Китае не указывает на формирование новых угроз эпидемиологического характера для России, – следует из сообщения пресс-службы федеральной организации.

Эпицентром распространения вируса в 2024 году стала Центральная Африка. В Евразию вирусное заболевание привез китайский гражданин, который ранее совершил поездку в Конго, и еще 4 человека, с которыми он контактировал. В связи с этим в начале августа текущего года ВОЗ объявляла новую эпидемию чрезвычайной ситуацией.

Сотрудники Роспотребнадзора ведут круглосуточное наблюдение за рисками санитарно-эпидемиологического характера. Согласно данным федеральной службы, в России предварительно были приняты все необходимые меры для предупреждения оспы обезьян.

Кроме того, российские высокотехнологичные современные тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, позволяют быстро обнаруживать вирус оспы обезьян и могут быть использованы во внелабораторных условиях. Зарегистрирована вакцина четвертого поколения для профилактики натуральной оспы и других ортопоксвирусных инфекций "ОртопоксВак". Роспотребнадзор

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