Кардиолог перечислил опаснейшие заболевания сердечно-сосудистой системы

Например, опасна ишемическая болезнь сердца.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" кардиолог и кандидат медицинских наук Илья Константинов рассказал, какие заболевания сердечно-сосудистой системы являются более опасными.

Например, опасна ишемическая болезнь сердца. Также врач обратил внимание на гипертоническую болезнь, которая вызывает осложнения в виде инсультов и инфарктов.

А атеросклероз до определенного момента не проявляется, но, если у пациента высокое давление, повышен холестерин, то необходимо обратиться к специалисту.

Очень важно не пропустить симптомы стенокардии – это то, что может привести к инфаркту уже в ближайшее время. Это боль за грудиной и боль при нагрузке. Наши пациенты не могут быстро идти, что-то возникает за грудиной неприятное, они вынуждены остановиться, и боль сразу проходит. Иногда дает мнимое успокоение, что эта боль не длительная, но это как раз самая настоящая стенокардия. Илья Константинов, кардиолог

Ранее в Петербурге пульмонолог перечислила заболевания легких, которые связаны с курением.

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