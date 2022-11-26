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В Петербурге кардиолог объяснила, можно ли заниматься спортом при гипертонии
Сегодня, 16:59
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В Петербурге кардиолог объяснила, можно ли заниматься спортом при гипертонии

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От повышенного давления страдают 1,2 млрд человек в возрасте от 30 до 79 лет. 

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач Городской Покровской больницы Ольга Голованова объяснила, можно ли при гипертонии заниматься спортом. 

Речь идет о повышенном давлении, от которого страдают 1,2 млрд человек в возрасте от 30 до 79 лет. По словам кардиолога, если пациент при гипертонии удерживает целевые значения, то ему можно заниматься физической активностью. 

Но, бесспорно, если пациент гипертоник, то тяжелая атлетика с подъемом штанги 200 килограммов – не самый лучший для него вариант. 

Ольга Голованова, кардиолог 

Ранее на Piter.TV: эндокринолог назвал петербуржцам симптомы, которые сигнализируют о проблемах с щитовидной железой. 

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)

Теги: давление, кардиолог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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