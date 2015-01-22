Смольный сократил давление в виде проверок на предпринимателей

Проверок стало на треть меньше.

В Петербурге за три года контроль в отношении бизнеса заметно изменился: количество проверок сократилось почти на треть, а эффективность надзора выросла.

Власти Петербурга сообщили о существенном снижении числа проверок бизнеса за последние три года. По данным Смольного, общее количество контрольных мероприятий уменьшилось на 30 процентов. Основной причиной стало внедрение риск-ориентированного подхода и активное использование цифровых инструментов в надзорной деятельности.

Одновременно выросло число проверок, которые назначаются на основании индикаторов риска. За три года их количество увеличилось в десять раз. В Смольном подчеркнули, что такой формат позволяет точнее выявлять проблемные зоны и снижать нагрузку на добросовестные компании.

Эффективность надзора также повысилась. Сейчас почти 97 процентов проверок заканчиваются выявлением нарушений, что указывает на более точечный и адресный контроль. Кроме того, в городе оптимизировали процедуру рассмотрения досудебных жалоб бизнеса. Средний срок их рассмотрения сократился более чем в два раза: с 8,8 дня в 2023 году до прогнозируемых 4,2 дня в 2025 году.

Фото: pxhere