В Петербурге прошел бизнес-завтрак для предпринимателей

Юристы и представители бизнеса обсудили авторские права, персональные данные и налоговые изменения.

В Петербурге состоялась встреча предпринимателей в формате бизнес-завтрака. Юристы и бизнес разобрали главные риски 2026 года — от договоров до авторских прав.

За прошлый год предприниматели понесли достаточно большие убытки. Мы решили в начале года провести бизнес-завтрак и обобщить весь опыт и передать его петербургским предпринимателям. Николай Сысоев, основатель юридической фирмы "Звезда Астра"

В зале присутствовали представители турбизнеса, услуг, торговли и онлайн-проектов. Одной из главных проблем для бизнеса остаются иски за фото, контент и персональные данные. Представители туриндустрии обозначили главные юридические риски 2026 года.

Сегодня самый актуальный вопрос для нас — это авторские права, потому что огромное количество туроператоров получают иски от компании по фотографиям, по использованию авторских прав. И мы реально понимаем, что в большей степени нас уже замучили данными исками, потому что они не актуальные. Вопрос — это персональные данные и, конечно же, налоговая реформа, которая вступила уже с 1 января в силу. Елена Иванова, представитель лиги туроператоров Санкт-Петербурга

Бизнес-завтрак стал площадкой для живого диалога с юристами. Участники пришли не только слушать, но и разбирать свои кейсы. Особый интерес вызвали темы авторского права на контент, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Меня интересуют вопросы авторского права, которые мы будем сегодня обсуждать. Это наверное самое главное. Больше всего интересует вопрос авторского права в разрезе искусственного интеллекта и генерируемого им контента. Дмитрий Зеленин, компания "Путешествия", гость бизнес-завтрака

На бизнес-завтраке обсудили ключевые юридические изменения 2026 года. Участники смогли обменяться опытом и установить полезные контакты.

Видео: Piter.TV