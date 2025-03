На пешеходном мосту ей повстречались двое высоких незнакомцев.

В Колумбии девушка ловко спаслась от вооруженных грабителей. Об этом сообщил портал Need To Know.

Инцидент произошел 28 февраля в городе Богота. Студентка университета возвращалась домой с занятий. На пешеходном мосту ей повстречались двое высоких незнакомцев. Один из них потребовал от девушки отдать им деньги и вытащил нож. Та отбежала к перилам моста и перепрыгнула через них. После этого злоумышленники убежали. Девушка получила легкое растяжение в результате прыжка.

Ранее мы сообщали, что число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15.

Видео: needtoknow.co.uk