В Колумбии девушка ловко спаслась от вооруженных грабителей. Об этом сообщил портал Need To Know.
Инцидент произошел 28 февраля в городе Богота. Студентка университета возвращалась домой с занятий. На пешеходном мосту ей повстречались двое высоких незнакомцев. Один из них потребовал от девушки отдать им деньги и вытащил нож. Та отбежала к перилам моста и перепрыгнула через них. После этого злоумышленники убежали. Девушка получила легкое растяжение в результате прыжка.
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Видео: needtoknow.co.uk
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