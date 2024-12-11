Число пострадавших при сбросе бомбы на дома в Южной Корее достигло 15

В СМИ уточнили число пострадавших из города Пхочхон из-за военных учениц ВВС Южной Кореи.

Количество пострадавших от случайного сброса бомбы на жилые дома в городе Пхочхон истребителем Воздушно-военных сил Южной Кореи возросло до 15 человек. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из издания "Чосон Ильбо". Известно, что двое граждан получили тяжелые травмы. Ранее было известно только о семи пациентах.

Напомним, что согласно сообщению от южнокорейских военнослужащих, в четверг, 6 марта, в районе полигона Сынчжин в городе Пхочхон провинции Кёнгидо проходили маневры с участием ВВС и сухопутных войск, а также дислоцированных в стране американских ВС. ВВС Южной Кореи задействовали в ходе учений боевые самолеты F-35A, F-15K, KF-16 и FA-50. В рамках тренировочных мероприятий восемь бомб MK-82 были сброшены с борта истребителя KF-16. Они упали за пределами полигона. Одна из них попала на территорию деревни Ногок. Где упали остальные бомбы, и был ли причинен материальный ущерб, пока что не раскрывается.

По информации от новостного агентства "Рёнхап", ВВС Южной Кореи начали расследование происшествия и принесли извинения за вред, который они причинили гражданским лицам.

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