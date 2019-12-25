Южная Корея сняла санкции на экспорт части медоборудования в РФ

Это, в частности, касается поставки в Россию рентгеновских аппаратов.

С 28 февраля правительство Южной Кореи отменит санкционные ограничения, связанные с экспортом медицинского оборудования в РФ, – следует из информации от пресс-службы южнокорейского министерства промышленности, торговли и ресурсов.

В Администрации Сеула отмечают, что санкционные ограничения отменяются в связи со сложностями, которые испытывают компании-экспортеры. Корректировка санкций подразумевает экспорт в Россию такого медоборудования, которое "практически нельзя будет использовать в качестве вооружения".

Конкретно, речь идет о разрешении на поставку рентгеновских аппаратов и оборудования для создания рентгенографических снимков.

Ранее мы рассказывали, что США призвали отменить антироссийскую резолюцию Украины в ГА ООН.

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