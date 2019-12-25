США призвали отменить антироссийскую резолюцию Украины в ГА ООН

Ассамблея поддержала киевский проект резолюции без правок американских коллег.

Представитель американского правительства в ГАА ООН дороти Шоу призвала украинских дипломатов снять с голосования проект антироссийской резолюции, – сообщают в ТАСС.

В свою очередь США предложили свой "нейтральный" документ. Поправки к нему со стороны ЕС и РФ были также отклонены американской стороной. В конечном итоге ГА ООН приняла резолюцию Киева и ряда стран Запада, а также резолюцию США с поправками европейских стран.

По замечанию представителя РФ в ООН Виталия Небензи, администрация Дональда Трампа "узрела настоящее лицо" Зеленского и поняла, что украинский президент не заинтересован в мире.

Отвергнутая со стороны США антироссийская резолюция по Украине – первая, которую Америка призвала отменить, с самого начала боевых действий.

Ранее мы писали, что в реестр антироссийских санкций ЕС попали 10 петербургских компаний.

Фото: Википедия / Patrick Gruban, ООН