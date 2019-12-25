Под новые санкции ЕС попали 10 петербургских компаний

Среди них, в частности, есть предприятия "Алмаз-Антей".

В рамках 16-го пакета санкций Евросоюза были введены ограничения на 10 компаний из Санкт-Петербурга, – следует из данных с сайта ЕС.

В частности, ограничениям на работу подверглись оборонный холдинг "Ленивец" и его центральное научно-производственное объединение, которое специализируется на разработке радиолокационного и навигационного оборудования для российской армии.

По данным реестра ЕС, санкциям также подверглись Физико-технический институт им. Иоффе, "Совкомфлот", "Инвестфлот", "Южный флот", конструкторское бюро "Око" и ряд предприятий, относящихся к холдингу "Алмаз-Антей".

Ранее мы рассказывали, что порт Усть-Луга в Ленобласти также попал в санкционный список ЕС.

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