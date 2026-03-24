  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:11
189
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 66 человек

0 0

Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Число жертв авиакатастрофы в Колумбии в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 достигло 66 человек. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Инцидент произошел 23 марта в департаменте Путумайо. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо. Причины авиакатастрофы пока не установлены. На борту самолета находились 128 военнослужащих.

Вскоре стало известно, что число погибших в результате крушения C-130 выросло до 66 человек. Ранее сообщалось о 48 погибших.. Ведется расследование. Также сообщается, что еще 57 пострадавших находятся в больницах.

Видео: YouTube / Diario AS

Теги: жертвы, колумбия, крушение, пострадавшие, самолет
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии