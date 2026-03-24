Число жертв авиакатастрофы в Колумбии достигло 66 человек

Причины авиакатастрофы пока не установлены.

Число жертв авиакатастрофы в Колумбии в результате крушения военно-транспортного самолета C-130 достигло 66 человек. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Инцидент произошел 23 марта в департаменте Путумайо. Самолет потерпел крушение вскоре после взлета в районе Пуэрто-Легисамо. Причины авиакатастрофы пока не установлены. На борту самолета находились 128 военнослужащих.

Вскоре стало известно, что число погибших в результате крушения C-130 выросло до 66 человек. Ранее сообщалось о 48 погибших.. Ведется расследование. Также сообщается, что еще 57 пострадавших находятся в больницах.

