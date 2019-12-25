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Мадуро: в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу
Сегодня, 9:02
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lesjasap

Мадуро: в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу

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Политик уверен, что атака будет совершена на местных военных.

Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу. Об этом президент страны сообщил во время видеовыступления, которое транслировалось в его Twitter-аккаунте. По словам политика, атаку планируют совершить  в отношении военных.

Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками, при финансировании со стороны Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года

Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Оппозиция в Венесуэле не рассматривает военный способ смены власти.

Фото: Pixabay.com

Теги: венесуэла, колумбия, николас мадуро
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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