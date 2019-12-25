Мадуро: в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу

Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовят новое нападение на Венесуэлу. Об этом президент страны сообщил во время видеовыступления, которое транслировалось в его Twitter-аккаунте. По словам политика, атаку планируют совершить в отношении военных.
Из Колумбии готовят новые атаки против военных страны, с натренированными наемниками, при финансировании со стороны Ивана Дуке готовятся атаки в конце этого года
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Оппозиция в Венесуэле не рассматривает военный способ смены власти.
Фото: Pixabay.com
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