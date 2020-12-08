Глава Венесуэлы прокомментировал итоги местных парламентских выборов.

Николас Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле. По мнению политика, альянс смог показать высокие результаты на местных парламентских выборах из-за разобщенности оппозиционных партий. С таким заявлением спикер выступил в Каракасе в рамках встречи с российскими наблюдателями, его речь транслировалась в Twitter-аккаунте.

Из 277 депутатских кресел мы получили почти 250. Оппозиция показала себя разрозненной, это не позволило им оптимизировать свою выборную кампанию Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что выборы в парламент Венесуэлы (Национальную ассамблею) состоялись 6 декабря. В них участвовали 107 политических партий и 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая объединение Хуана Гуайдо, отказались от участия в выборах. Ряд западных стран заявили о непризнании парламентских выборов в Венесуэле.

Мадуро рассказал о планах посетить Россию и встретиться с Путиным.

Видео: Twitter / @NicolasMaduro