Мадуро заявил, что Трамп хотел начать переговоры с ним

Глава Венесуэлы выступил с еженедельным обращением к народу.

Николас Мадуро заявил, что Дональд Трамп хотел начать переговоры с ним несколько раз. Об этом президент Венесуэлы сообщил во время еженедельного видеообращения к нации. Мероприятие из Каракаса транслировалось государственным телевидением.

Трамп несколько раз хотел поговорить со мной. У нас были контакты через спецпосланников. Но американский истеблишмент запретил ему делать это Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что в Венесуэле обострилась ситуация с января 2019 года. Глава оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Ранее его назначение на пост спикера местного парламента было аннулировано Верховным судом. Гуайдо в роли главы Венесуэлы признали несколько стран, включая США, группа Лимы (исключая Мексику), ряд членов ЕС. Мадуро назвал произошедшее в стране попыткой государственного переворота. Он заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В поддержку Мадуро высказались РФ, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Турция и Сирия.

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