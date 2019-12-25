Мадуро: вакцинация от коронавируса в Венесуэле начнется в декабре

Массовая вакцинация населения завершится в стране в январе следующего года.

Николас Мадуро заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в Венесуэле начнется в декабре 2020 года и завершится в январе 2021 года. С соответствующим заявлением президент республики выступил перед населением. Трансляция речь политика велась на государственном телеканале.

В декабре - январе в полном объеме прибудут в страну китайская и российская вакцины, и мы начнем вакцинацию Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Напомним, что Каракас получил в начале октября партию российской вакцины против COVID-19 "Спутник V". В общей сложности около двух тысяч местных добровольцев примут участие в клинических испытаниях препарата. Известно, что далее Венесуэла планирует производить российскую вакцину на своей территории.

Названы самые опасные страны для путешествий в 2020 году.

Фото: Pixabay.com