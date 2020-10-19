Данное лекарство особенно эффективно при лечении пациентов в тяжёлом состоянии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о прибытии из РФ нескольких тысяч доз лекарства от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире государственного ТВ.

Из России прибыл сильный противовирусный препарат "Фавипиравир". Николас Мадуро, президент Венесуэлы

Он подчеркнул, что данное лекарство особенно эффективно при лечении пациентов в тяжёлом состоянии. Для граждан Боливарианской Республики препарат будет бесплатным.

Также в начале октября в Венесуэлу начались поставки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Ранее мы писали, что в Пулково могут начать работать собаки, распознающие больного коронавирусом по запаху.

Видео: Youtube/Nicolás Maduro