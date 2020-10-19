Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о прибытии из РФ нескольких тысяч доз лекарства от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире государственного ТВ.
Из России прибыл сильный противовирусный препарат "Фавипиравир".
Николас Мадуро, президент Венесуэлы
Он подчеркнул, что данное лекарство особенно эффективно при лечении пациентов в тяжёлом состоянии. Для граждан Боливарианской Республики препарат будет бесплатным.
Также в начале октября в Венесуэлу начались поставки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".
Ранее мы писали, что в Пулково могут начать работать собаки, распознающие больного коронавирусом по запаху.
Видео: Youtube/Nicolás Maduro
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