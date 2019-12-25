В Пулково могут начать работать собаки, распознающие больного коронавирусом по запаху

В петербургском аэропорту Пулково могут появиться необычные сотрудники, которые будут распознавать коронавирусного больного по запаху. На эту ответственную должность пригласят собак породы шалайка. В настоящий момент животные проходят дрессировку. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Шалайка является российским гибридом шакала и лайки. Это особая помесь, которая отличается особенно острым обонянием.
Дрессировка проходит с настоящими образцами, которые содержат следы коронавируса. Собакам ничего не угрожает: как утверждают ветеринары, болезнь не передается от животного к человеку и наоборот. А вот кинологам стоит быть осторожнее.
Обученные собаки будут чувствовать запах больного человека. Однако окончательное решение о допуске пассажира на воздушное судно будут принимать сотрудники аэропорта.
К этой идее можно относиться скептически, однако такие эксперименты проводятся по всему миру успешно. В некоторых европейских странах собаки определяют больного с точностью до 90%.
Ранее мы писали, что власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса.
Фото: pixabay.com
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