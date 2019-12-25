Власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса

Основные рекомендации по ограничению распространения вируса - это соблюдение социальной дистанции и масочного режима.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что Смольный не планирует закрывать Северную столицу на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Андрей Анохин в интервью Невским Новостям.

Он отметил, что пока в Петербурге нет ситуации, когда нужно вводить локдаун.

Сейчас самое главное – попытаться максимально сохранить экономическую активность в городе и по всей стране. Андрей Анохин.

Горожанам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Ранее мы сообщали о том, что власти продлили льготы на питание и проживание медикам, работающим с COVID-19.

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