Власти Петербурга не планируют закрывать город на карантин из-за коронавируса

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что Смольный не планирует закрывать Северную столицу на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил депутат Законодательного собрания Андрей Анохин в интервью Невским Новостям.
Он отметил, что пока в Петербурге нет ситуации, когда нужно вводить локдаун.
Сейчас самое главное – попытаться максимально сохранить экономическую активность в городе и по всей стране.
Андрей Анохин.
Горожанам рекомендуют соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
Ранее мы сообщали о том, что власти продлили льготы на питание и проживание медикам, работающим с COVID-19.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все