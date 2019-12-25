Власти продлили льготы на питание и проживание медикам, работающим с COVID-19

Меры поддержки продлены до 31 октября.

Власти Петербурга продолжат предоставлять проживание и питание медицинскому персоналу, который работает с пациентами с COVID-19 или подозрением на него. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Северной столице.

Меры поддержки продлеваются до 31 октября. Отметим, что Александр Беглов внес соответствующие изменения в постановление еще 14 октября.

Напомним, что также стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными больными получают врачи скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад, средний и младший медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи, врачи подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь и медперсонал стационаров, где лечат COVID-19.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 674 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: Piter.TV