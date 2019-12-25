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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели ещё 674 человека
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели ещё 674 человека

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 15 099 в 84 регионах.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Северной столице подтверждено 674 случая заражения COVID-19 за сутки. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 15 099 в 84 регионах. Больше всего заболевших в Москве – 4610 человек в сутки.

Наименьшее число заболевших зафиксировали в Чукотском автономном округе – 0%.  

Ранее мы сообщали о том, что в Апраксином дворе прошел рейд по "масочникам".

Фото:Piter.TV

Теги: заболели коронавирусом, коронавирус статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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