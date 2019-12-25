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В Апраксином дворе прошел рейд по "масочникам"
Сегодня, 22:36
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smirenny

В Апраксином дворе прошел рейд по "масочникам"

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Специалисты проверили, носят ли продавцы СИЗ.

В пятницу, 16 октября, сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга провели рейд в Апраксином дворе и проверили соблюдение масочного режима. 

Отмечается, что протоколы об административном нарушении выписывали не только продавцам, но и посетителям торговых точек. Помимо таких мер, инспекторы старались также проводить профилактические беседы. Сообщается, что протоколов было составлено несколько десятков. 

В Смольном отметили, что во время проверки сработало "сарафанное радио": через несколько минут после того, как пришли проверяющие, большинство людей надели маски и перчатки. Так, основная цель таких проверок – привлечь внимание к ношению СИЗ. 

Учитывая, что никто не заинтересован в введении новых жестких ограничительных мер, каждый должен ответственно подойти к профилактике заболевания. 

Ранее мы писали, что в пригородном транспорте Петербурга усилены антиковидные меры.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, сиз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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