В пригородном транспорте Петербурга усилены антиковидные меры

Аналогичные меры выполняются на автовокзале, в аэропорту "Пулково", на железнодорожных вокзалах.

В пригородном транспорте Петербурга усилили меры по противодействию коронавирусной инфекции. Как сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту, пассажиров постоянно информируют об основных мерах защиты от вируса, а станции, вокзалы и остановочные пункты постоянно дезинфицируют. Кроме того, под непрерывным наблюдением остается здоровье кассиров, контролеров и машинистов.

О соблюдении дистанции, ношении масок пассажиров предупреждают аудиосообщения, листовки и брошюры от кассиров и информационные памятки в вагонах и на стендах вокзалов и станций. Сами вокзалы и станции обязательно проветриваются, дезинфицируются, кроме того, в них ионизируют воздух. В зданиях не кончаются запасы жидкого мыла для мытья рук, одноразовых масок и перчаток, антисептиков для рук. За 9 месяцев АО "СЗППК" закупило свыше 400 тысяч масок, 258 тысяч перчаток, 10 тысяч флаконов антисептика и 7,7 тысяч туб с дезинфицирующими салфетками.

Аналогичные меры выполняются на автовокзале, в аэропорту "Пулково", на железнодорожных вокзалах.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге планируют установить до 4 тыс. "интеллектуальных остановок".

Фото: Piter.TV