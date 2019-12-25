Единый тариф на проезд в пригородных электричках разрабатывают в Петербурге

Смольный и СЗППК разрабатывают возможность введения фиксированного тарифа на проезд в электричках в пригороды Северной столицы. Об этом сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков в качестве ответа на депутатский запрос парламентария ЗакСа Бориса Вишневского.
Инициатива подразумевает создание единого тарифа на электротранспорт в пригороды Петербурга, в том числе, в Пушкин, Павловск, Петергоф, Ломоносов, Зеленогорск, Сестрорецк.
Кроме того, вице-губернатор упомянул работу над другим проектом, связанном с железными дорогами: речь идёт о запуске тактового движения на Сестрорецкой линии.
Ранее мы сообщили о том, что пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание.
Фото: пресс-служба АО "СЗППК"
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