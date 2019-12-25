Пассажирам "Ласточек", следующих от Петербурга до Петрозаводска, предоставят горячее питание

Меню было разработано шеф-поварами во главе с бренд-шефом, который отвечал за питание на Чемпионате мира по футболу 2018 года в Москве.

Пассажирам скоростных поездов "Ласточка", следующих по маршруту Петербург – Петрозаводск, предоставят горячее питание. Услуга уже появилась в составах №803/804 и №805/806. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Меню было разработано шеф-поварами во главе с бренд-шефом, который отвечал за питание на Чемпионате мира по футболу 2018 года в Москве. Перечень блюд зависит от класса: например, тем, кто выбрал эконом, предложат шницель из куриного филе с пенне, бифштекс с картофелем, стручковой фасолью и горчичным соусом, сырники со сгущенным молоком и т.д. В качестве перекуса можно выбрать сэндвичи, также предложат различные напитки.

Пассажиры бизнес-класса смогут отведать треску в сливочно-творожном соусе с рисом басмати, куриную грудку со шпинатом и запеченным картофелем и овощным соте, овощные крокеты с брокколи и разнообразные десерты. Помимо еды, в бизнес-классе будут предоставлять дорожный набор, подушку, плед и бортовой журнал.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге среднесуточно в летний период курсируют 362 пары пригородных поездов.

Фото: АО "СЗППК"