В Петербурге среднесуточно в летний период будет курсировать 362 пары пригородных поездов

Летний график вводится с 28 мая.

С 28 мая в Петербурге вводится летний график движения пригородных электричек. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

На полигоне обслуживания АО "СЗППК" в летнем графике движения планируется увеличение количества пар поездов по сравнению с зимним графиком 2022-2023: по будним дням на 6%; по выходным на 17%.

Среднесуточно в летний период будет курсировать 362 пары поездов.

Утром 17 мая электрички на Финляндском направлении задержались на 10 минут из-за поджога релейного шкафа.

Фото: ОЖД