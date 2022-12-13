В Петербурге среднесуточно в летний период будет курсировать 362 пары пригородных поездов

С 28 мая в Петербурге вводится летний график движения пригородных электричек. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
На полигоне обслуживания АО "СЗППК" в летнем графике движения планируется увеличение количества пар поездов по сравнению с зимним графиком 2022-2023: по будним дням на 6%; по выходным на 17%.
Среднесуточно в летний период будет курсировать 362 пары поездов.
Утром 17 мая электрички на Финляндском направлении задержались на 10 минут из-за поджога релейного шкафа.
Фото: ОЖД
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