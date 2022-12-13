Электрички на Финляндском направлении задержались на 10 минут из-за поджога релейного шкафа

Возгорание было зафиксировано в 04:18 на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка.

Пригородные поезда на Финляндском направлении задержались утром 17 мая из-за поджога релейного шкафа. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Возгорание было зафиксировано в 04:18 на перегоне Мельничный Ручей – Ржевка. По предварительной информации, это был поджог.

До 10 минут были задержаны три пригородных поезда: № 6905 Санкт-Петербург – Кирпичный Завод, № 6908 Петрокрепость – Санкт-Петербург, № 7220 Мельничный Ручей – Санкт-Петербург.

Очевидцев просят сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию РЖД по телефону 8 (800) 775-00-00.

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Фото: Piter.tv