На перегоне станций "Саперная – Ижоры" электричка насмерть сбила 59-летнего мужчину

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования человека на перегоне станций Саперная-Ижора. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.
Вчера 16 мая около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станций Саперная – Ижоры электричка "Невдубстрой – Обухово" наехала на человека.
Предварительно установлено, что мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. 59-летний петербуржец скончался от полученных травм.
Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее на остановочной платформе Лампово грузовой поезд насмерть сбил 82-летнюю женщину.
Фото: Piter.tv
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