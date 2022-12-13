На перегоне станций "Саперная – Ижоры" электричка насмерть сбила 59-летнего мужчину

Предварительно установлено, что мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. М

В Петербурге проводится проверка по факту смертельного травмирования человека на перегоне станций Саперная-Ижора. Об этом сообщила пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте.

Вчера 16 мая около пяти часов вечера в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станций Саперная – Ижоры электричка "Невдубстрой – Обухово" наехала на человека.

Предварительно установлено, что мужчина переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. 59-летний петербуржец скончался от полученных травм.

Полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее на остановочной платформе Лампово грузовой поезд насмерть сбил 82-летнюю женщину.

Фото: Piter.tv